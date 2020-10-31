Российский боец MMA Куницкая подписала новый контракт с UFC
Андрей Черников
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Яна Куницкая подписала новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом она сообщила в Instagram.
Спортсменка поблагодарила менеджера Али Абдель-Азиза за новый контракт и новые возможности.
Имя следующей соперницы россиянки не называется.
Ранее Хабиб высказался о своем решении завершить карьеру в UFC.
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And here we go again �� Thank you @ufc @aliabdelaziz000 @dominance_mma for new opportunity and new ufc contract �� Guess who is my next opponent??☺️ ���� Спасибо @ufc @dominance_mma @aliabdelaziz000 за новый контракт и новые возможности. Угадайте имя следующей соперницы ? ⚡️⚡️⚡️ @jockofuel