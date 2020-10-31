Российский боец MMA Куницкая подписала новый контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Яна Куницкая подписала новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом она сообщила в Instagram.

Спортсменка поблагодарила менеджера Али Абдель-Азиза за новый контракт и новые возможности.



Имя следующей соперницы россиянки не называется.

Ранее Хабиб высказался о своем решении завершить карьеру в UFC.