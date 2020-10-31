В «Коммент.Шоу» извинились за шутку в адрес Тедеско

«Коммент.Шоу» в своем Instagram извинилось за шутку в адрес наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Напомним, комментатор Денис Казанский в эфире программы сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева».

«Нам очень жаль, что шутка про Тедеско могла показаться неуместной. Особенно в контексте трагических событий, которые происходят во Франции. Хотим принести извинения Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — говорится в сообщении.



Ранее Константин Генич раскритиковал «Спартак» за намерение пожаловаться на шутку о Тедеско.