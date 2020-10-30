РФС заменил судью матча «Спартак» — «Ростов»

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о замене двух арбитров на матчах предстоящего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Помощником видеоассистента рефери на матче «Спартак» — «Ростов» вместо Алексея Стипиди будет Игорь Демешко.

Также из-за сомнительного теста на коронавирус Андрей Гурбанов уступил место лайнсмена Дмитрию Березневу на игре «Ротора» и ЦСКА.

В настоящее время в турнирной таблице РПЛ с 27 очками после 12 туров лидирует «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не оценил шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского про главного тренера Доменико Тедеско и потребовал принести публичные извинения.