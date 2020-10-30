Тедеско рассказал о своей дисквалификации на матч «Спартак» — «Ростов»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей дисквалификации на матч Российской премьер-лиги с футбольным клубом «Ростов», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тедеско пропустил встречу 13-го тура из-за перебора желтых карточек.

Тренер не считает, что его отсутствие как-то отразится на игре.

«На скамейке Андреас Хинкель и Макс Урванчки. Это происходит не впервые, в таких случая проводилась хорошая работа», — сказал он.

Матч «Спартак»— «Ростов» пройдет 31-го октября. Начало — в 16:30 мск.

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