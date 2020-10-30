Бывший футболист «Зенита» прокомментировал информацию о желании стать тренером академии клуба

Бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов прокомментировал информацию о своем желании работать тренером в академии петербургского клуба, передает «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, он уже давно живет со своей семье в Москве, и никакая работа в Санкт-Петербурге для него не актуальна. Денисов отмечает, что для того, чтобы быть тренером, нужна лицензия, а у него такой лицензии нет.

«Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед».

Мне кажется, было бы правильным, чтобы и «Зенит», и Максим Погорелов, чье имя упоминается в этих лживых заметках, дали опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратится», — добавил он.

Игорь Денисов выступал за «Зенит» в период с 2002-го по 2013-й год. На счету футболиста 254 матча и 23 мяча за петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» не взял на работу бывшего футболиста команды Игоря Денисова.