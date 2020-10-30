Нападающий ЦСКА прокомментировал ничью в матче Лиги Европы с загребским «Динамо»

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ничейный результат в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0), передает официальный сайт армейского клуба.

Нападающий считает, что ЦСКА должен был дожимать «Динамо». Чалов отмечает, что загребская команда не создала ни одного опасного момента.

«Это футбол, сегодня получается, а завтра нет. Мы делаем все возможное, чтобы становиться лучше», — добавил он.

Напомним, что в третьем туре Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграет с голландским «Фейеноордом».

Ранее сообщалось, что ни один клуб РПЛ не победил в первых восьми матчах еврокубков этого сезона.