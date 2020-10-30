Президент «Тамбова» подал в отставку

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Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев подал в отставку, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, Габуев покинул пост президента по собственному желанию.

Функционер работал в тамбовском клубе с 2018-го года.

Напомним, что летом появилась информация о финансовых трудностях в «Тамбове». Сообщалось, что у клуба многомиллионные задолженности.

В 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» сыграет с московским «Динамо».

Ранее Черчесов поздравил Марадону с юбилеем.