Президент «Тамбова» подал в отставку
Карен Саркисян
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Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев подал в отставку, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, Габуев покинул пост президента по собственному желанию.
Функционер работал в тамбовском клубе с 2018-го года.
Напомним, что летом появилась информация о финансовых трудностях в «Тамбове». Сообщалось, что у клуба многомиллионные задолженности.
В 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» сыграет с московским «Динамо».