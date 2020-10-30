Рабинер иронично оценил выступления клубов РПЛ в еврокубках

Журналист Игорь Рабинер в Telegram иронично оценил выступления клубов Российской премьер-лиги в европейских кубках этого сезона.

Рабинеру интересно, могут ли клубы РПЛ на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы не выиграть ни одного матча.

«Слабо?» – написал он.

Напомним, что в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» потерпел два поражения — от бельгийского «Брюгге» (1:2) и от дортмундской «Боруссии» (0:2), московский «Локомотив» сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2) и проиграл мюнхенской «Баварии» (1:2), футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1) и проиграл лондонскому «Челси» (0:4). В Лиге Европы московский ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) и загребским «Динамо».

Ранее сообщалось, что ни один клуб РПЛ не победил в первых восьми матчах еврокубков этого сезона.