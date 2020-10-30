Сабитов поддержал наставника «Зенита» Семака

Экс-наставник казанского «Рубина» Равиль Сабитов поддержал тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, передает «Еврофутбол».

Напомним, специалиста критикуют за неудачный старт в Лиге чемпионов.

«Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива. Не надо его теребить и раскачивать лодку — пусть он спокойно работает. Обеспечьте ему максимально благоприятный режим», — сказал Сабитов.

Также Сабитов отметил, что у Семака есть предпосылки, чтобы стать для сине-бело-голубых такой же легендой, как Юрий Семин — для московского «Локомотива».

Ранее депутат Игорь Лебедев раскритиковал Артема Дзюбу за слабую игру.