Теннисист Зверев отреагировал на обвинения в домашнем насилии

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на обвинения в домашнем насилии.

Напомним, бывшая девушка спортсмена Ольги Шарыпова заявила, что Зверев применял к ней физическую силу.

«Ее слова меня сильно расстроили. Мы знаем друг друга с детства, многое вместе пережили. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления. Это неправда. Мы состояли в отношениях, но это было давно», — написал Зверев в Twitter.



Ранее Шарипова обвинила Зверева в домашнем насилии.