Теннисист Зверев отреагировал на обвинения в домашнем насилии
Андрей Черников
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Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на обвинения в домашнем насилии.
Напомним, бывшая девушка спортсмена Ольги Шарыпова заявила, что Зверев применял к ней физическую силу.
«Ее слова меня сильно расстроили. Мы знаем друг друга с детства, многое вместе пережили. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления. Это неправда. Мы состояли в отношениях, но это было давно», — написал Зверев в Twitter.
Ранее Шарипова обвинила Зверева в домашнем насилии.
October 29, 2020