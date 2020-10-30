Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Во втором туре Лиги чемпионов московский «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии», петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии», а лондонский «Челси» оказался сильнее «Краснодара». В Лиге Европы столичный ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо».

Бельгийские клубы в рамках нынешней еврокубковой недели одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды уступили. В Лиге чемпионов «Брюгге» сыграл вничью с римским «Лацио». В Лиге Европы «Антверпен» переиграл лондонский «Тоттенхэм», «Стандард» проиграл лиссабонской «Бенфике», а «Гент» уступил немецкому «Хоффенхайму».

В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает седьмое место, набрав 37,215 балла. Бельгия располагается на восьмой строчке, имея в активе 34,300 очка.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.