Червиченко верит в победу «Спартака» над «Ростовом» без судейской помощи

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи красно-белых с «Ростовом».

Матч состоится 31 октября.

«Красно-белые способны победить «Ростов» и без судейства в свою пользу. Команда заслуженно лидирует в чемпионате. Им помогать — только дискредитировать успехи. Если, конечно, сам клуб не решил подстраховаться», — сказал Червиченко.



Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков.

Ранее академию «Спартака» закрыли на две недели из-за коронавируса.