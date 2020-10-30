Червиченко верит в победу «Спартака» над «Ростовом» без судейской помощи
Андрей Черников
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи красно-белых с «Ростовом».
Матч состоится 31 октября.
«Красно-белые способны победить «Ростов» и без судейства в свою пользу. Команда заслуженно лидирует в чемпионате. Им помогать — только дискредитировать успехи. Если, конечно, сам клуб не решил подстраховаться», — сказал Червиченко.
Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков.
Ранее академию «Спартака» закрыли на две недели из-за коронавируса.