Губерниев эмоционально отреагировал на ничью ЦСКА с загребским «Динамо»
Андрей Черников
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Журналист Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ничью ЦСКА с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Вот это наш уровень, дома пободаться с Загребом. Это при том, что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучших игроком РПЛ в составе. Влашичем. Занавес», — написал Губерниев в Telegram.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.