Журналист Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ничью ЦСКА с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Вот это наш уровень, дома пободаться с Загребом. Это при том, что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучших игроком РПЛ в составе. Влашичем. Занавес», — написал Губерниев в Telegram.



Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.