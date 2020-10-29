Дубль Шалунова помог ЦСКА обыграть в овертайме «Спартак» в матче КХЛ

ЦСКА в овертайме обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. В составе победителей дубль оформил Максим Шалунов, также отличился Марио Кемпе. У красно-белых шайбы забросили Сергей Широков и Йори Лехтеря.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для ЦСКА эта победа стала пятой в последних шести играх регулярного чемпионата.

В следующем матче красно-синие в гостях сыграют с московским «Динамо», а «Спартак» примет омский «Авангард».

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» в овертайме проиграл московскому «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

0:1 — Шалунов (Киселевич, Окулов) — 22:02 (5x4)

1:1 — Широков (Юсе, Федоров) — 46:19 (5x4)

2:1 — Лехтеря (Юсе, Широков) — 47:47 (5x4)

2:2 — Кемпе (Слепышев) — 50:39

2:3 — Шалунов (Окулов) — 62:20 (3x3)