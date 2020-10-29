Советник Кадырова избил судью и угрожал его семье

Глава контрольно-дисциплинарно комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что советник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Хайдар Алханов ударил арбитра после матча молодежного первенства между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, который является сыном Хайдара Алханова, нанес несколько ударов главному судье Богдану Головко.

Глава КДК отметил, что Сайд-Хусейн Алханов нарушил санитарный регламент и своими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.

«Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину.

После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

Ранее «Ахмат» подтвердил увольнение ударившего судью сотрудника клуба