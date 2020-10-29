Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на матч с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пропустит матч 13-го тура чемпионата России против «Ростова» из-за дисквалификации, сообщает «Спорт-Экспресс».

Во встрече против «Краснодара» немецкий специалист получил четвертую желтую карточку в нынешнем розыгрыше первенства страны. Также судьи предупреждали его в матчах против тульского «Арсенала», московского ЦСКА и «Тамбова».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 31 октября в Москве.

Ранее сообщалось, что Тедеско и «Спартак» не будут обсуждать вопрос о новом контракте до зимы.