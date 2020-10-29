Нападающий «Боруссии» Холанд установил рекорд ЛЧ в матче с «Зенитом»

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов в матче с «Зенитом».

По информации Sky Sports, 20-летний форвард смог забить больше всех голов (12) за стартовые десять игр в самом престижном европейском клубном турнире.

На втором месте по данному показателю находятся Симоне Индзаги, Харри Кейн и Садио Мане, поразившие ворота оппонентов девять раз.

Ранее форвард «Боруссии» Джейдон Санчо похвалил петербургский «Зенит» за игру в Дортмунде.