Волейболистке сборной Казахстана предложили сняться в фильме для взрослых

Волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян рассказала в Instagram, что ей предложили сняться в фильме для взрослых.

«Мне предложили за съемки в эротическом фильме 3 млн тенге ~ 545 тыс. рублей ~ $7 тыс. Специально для вас, мои любознательные, я узнала, что это цена за ролик», — написала спортсменка.

Спортсменка выступает за казахстанский клуб Иртыш-Казхром.



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