Наставник «Боруссии»: у «Зенита» не было шансов
Андрей Черников
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Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против петербургского «Зенита», передает РИА «Новости».
Напомним, «шмели» победили со счетом 2:0.
«Зенит» не разочаровал меня. Они мало атаковали. Мы контролировали игру. У соперника не было шансов, потому что мы действовали хорошо», — сказал специалист.
Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.