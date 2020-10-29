Наставник «Боруссии»: у «Зенита» не было шансов

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против петербургского «Зенита», передает РИА «Новости».

Напомним, «шмели» победили со счетом 2:0.

«Зенит» не разочаровал меня. Они мало атаковали. Мы контролировали игру. У соперника не было шансов, потому что мы действовали хорошо», — сказал специалист.



Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.