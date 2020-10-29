Семак прокомментировал замену Дзюбы в перерыве матча с «Боруссией»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замену Артема Дзюбы в перерыве матча Лиги чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда, передает «Чемпионат.com».

Напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.

«На плечи Артема легла очень большая нагрузка. Сейчас такой период, когда ему тяжело дается выход из обороны. Ему было сложно цепляться за мячи, поэтому выпустили немного другого форварда», — сказал специалист.



Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.