Семак объяснил поражение в игре против «Боруссии»
Андрей Черников
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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил поражение в игре Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», передает Sport24.
Сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:2.
«Боруссия» играла хорошо, много прессинговала. У нас не получалось в атаке. В первом тайме было несколько ошибок в обороне. После перерыва играли лучше. Необязательная ошибка привела к пенальти», — сказал Семак.
Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.