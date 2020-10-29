Семак объяснил поражение в игре против «Боруссии»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил поражение в игре Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», передает Sport24.

Сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:2.

«Боруссия» играла хорошо, много прессинговала. У нас не получалось в атаке. В первом тайме было несколько ошибок в обороне. После перерыва играли лучше. Необязательная ошибка привела к пенальти», — сказал Семак.



Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.