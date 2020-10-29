Вернер рассказал о больших проблемах в игре против «Краснодара»

Игрок лондонского «Челси» Тимо Вернер поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против «Краснодара», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, «синие» победили со счетом 4:0.

«Против «Краснодара» играть действительно тяжело, они доставили нам массу проблем. Во втором тайме хозяева начали активно прессинговать. Трибуны гнали их вперед. Нам помог второй мяч, который мы забили с пенальти», — сказал Вернер.



Ранее «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов.