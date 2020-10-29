Вернер рассказал о больших проблемах в игре против «Краснодара»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Игрок лондонского «Челси» Тимо Вернер поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против «Краснодара», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, «синие» победили со счетом 4:0.
«Против «Краснодара» играть действительно тяжело, они доставили нам массу проблем. Во втором тайме хозяева начали активно прессинговать. Трибуны гнали их вперед. Нам помог второй мяч, который мы забили с пенальти», — сказал Вернер.
Ранее «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов.