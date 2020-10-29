Рашфорд стал пятым футболистом в Лиге чемпионов, оформившим хет-трик после выхода на замену

Игрок английского »Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал пятым футболистом в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик после выхода на замену.

Напомним, подопечные Уле-Гуннара Сульшера одолели немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 5:0.

Также подобное достижение покорялось Килиану Мбаппе из французского «ПСЖ», Хосебе Льоренте из испанского «Вильярреала», Вальтеру Пандиани, который выступал за испанский «Депортиво» и Уве Реслеру, защищавшему цвета немецкого «Кайзерслаутерна».



Ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов.