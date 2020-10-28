Боец ММА жестко раскритиковал Ксению Собчак

Боец MMA Магомед Исмаилов жестко высказался о Ксении Собчак.

Телеведущая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона за критику в адрес ислама.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что нападавший родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

На своей странице в Instagram Исмаилов отметил, что Макрон является исламофобом. Также он отметил, что Собчак — «грязное и тупое животное».

«А для всех здравомыслящих людей хочу разъяснить, что оскорбления — это не свобода слова», — добавил он.

Ранее два российских бойца MMA поддержали обезглавившего учителя во Франции чеченца.