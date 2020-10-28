Депутат Госдумы Лебедев поблагодарил «Локомотив» за игру против «Баварии»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал итоги матчи Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мюнхенской «Баварией», передает РИА «Новости».

«Железнодорожники» уступили со счетом 1:2.

«Хочу сказать большое спасибо «Локомотиву» за тот праздник футбола, который все болельщики смогли получить вчера. Фанаты вспомнили, зачем они присутствуют на трибунах. Они гнали команду вперед», — сказал Лебедев.



Ранее Геркус оценил игру «Локомотива» в поединке против «Баварии».