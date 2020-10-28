Депутат Свищев — об апелляции РУСАДА: сильная Россия никому не нужна

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от слушаний по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту, передает Sport24.

Напомним, со 2 по 5 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«У нас есть злопыхатели. Сильная Россия никому не нужна. Перед судебными решениями начинается мощная агитация против России, то Родченков начинает что-то придумывать, то еще что-то», — сказал Свищев.

Ранее WADA разработало новый метод выявления фальсификации допинг-проб.