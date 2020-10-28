Девушка-боец MMA получила деньги за интимные фотографии и отказалась их отправлять
Андрей Черников
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Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант получила деньги за интимные фотографии и отказалась их отправлять, передает TalkSport.
Спортсменка отметила, что была шокирована, когда фанаты заплатили ей. Они надеялись, что спортсменка отправит им снимки откровенного характера.
«Пять или десять человек прислали мне деньги и думали, что они получат интимные фотографии», — сказала Ванзант.
Ранее Ванзант выложила соблазнительное фото в бикини.