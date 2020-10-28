Девушка-боец MMA получила деньги за интимные фотографии и отказалась их отправлять

Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант получила деньги за интимные фотографии и отказалась их отправлять, передает TalkSport.

Спортсменка отметила, что была шокирована, когда фанаты заплатили ей. Они надеялись, что спортсменка отправит им снимки откровенного характера.

«Пять или десять человек прислали мне деньги и думали, что они получат интимные фотографии», — сказала Ванзант.



Ранее Ванзант выложила соблазнительное фото в бикини.