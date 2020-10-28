Фигурист Ковалев активно тренирует четверной лутц и риттбергер

Фигурист Артем Ковалев активно тренирует четверной лутц и риттбергер, передает РИА «Новости».

Напомним, в текущем сезоне спортсмен победил на этапах Кубка России в Сызрани и Москве.



«К чемпионату России хотим подготовить два четверных в короткой программе. Сальхов есть, тулуп в плане освоения. Усиленно тренируем риттбергер и лутц. Риттбергер пока ближе к исполнению», — сказал тренер фигуриста Александр Волков.

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