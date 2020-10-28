Евсееву понравилась игра «Локомотива» в матче с «Баварией»

Экс-футболист московского «Локомотива» Вадим Евсеев оценил игру «железнодорожников» в матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Напомним, красно-зеленые уступили со счетом 1:2.

«Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол, молодцы. Класс игроков «Баварии» выше, но у любой команды есть шанс отыграться, когда соперник не реализует свои моменты», — написал Евсеев в Instagram.



Ранее Руслан Нигматуллин похвалил «Локомотив» за игру против «Баварии».