Зе Луиш объяснил, почему не отдал пас на пустые ворота в матче с «Баварией»

Нападающий московского «Локомотива» Зе Луиш объяснил, почему не отдал пас на пустые ворота в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», передает официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

На 77-й минуте игры Зе Луиш ворвался в штрафную и пробил мимо ворот. В этом моменте параллельно с ним бежал партнер по команде Рифат Жемалетдинов.

Нападающий говорит, что не увидел Жемалетдинова, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле.

«Важно было забить второй мяч, но нам не удалось это сделать», — сказал он.

Напомним, что в следующем туре «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.