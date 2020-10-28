Известный дизайнер высказал мнение о последнем бое Хабиба

Известный дизайнер Артемий Лебедев на своем Youtube-канале высказал мнение о последнем бое чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова.

По словам дизайнера, он ничего не понимает в борьбе и не понимает, почему это кому-то интересно. Лебедев отмечает, что ни разу в жизни не дрался, не планирует драться.

«Я считаю, что самая главная борьба, которая есть на свете, — это борьба интеллектуальная.

Если ты накачал мышцы и ты сильный, то может быть ты сможешь побороть 100 человек. Но дальше твои силы на этом закончатся. В этом и есть недостаток физической силы. А если у тебя есть интеллект, ты можешь побороть миллион человек», — сказал он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба узнал о его решении завершить карьеру после боя с Гэтжи.