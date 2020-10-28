Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Sport24.

По словам тренера, «Локомотив» играл очень хорошо, создавал много моментов. Николич благодарит болельщиков и отмечает, что была отличная атмосфера на стадионе.

«Все было на высшем уровне: отношение к игре, мотивация, храбрость, уверенность. Игроки выкладывались на сто процентов.

Было интересно, как мы сыграем против лучшей команды мира. Жаль, что мы потеряли очки сегодня», — сказал он.

В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с «Ред Булл Зальцбург», а «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.