Адвокат избитого судьи считает Широкова опасным для окружающих

Адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский считает, что бывший футболист сборной России Роман Широков опасен для общества.

10 августа во время любительского матча игрок избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.

«Широков метил в живот, а случайно попал в голову. Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих. Представьте, милиционер делает вам замечание, а вы начинаете ему разбивать голову», — цитирует Островского Sport24.

Адвокат считает, что Широков должен был пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что избитый им арбитр его спровоцировал.