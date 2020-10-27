Голкипер «Баварии» Нойер похвалил «Локомотив»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Конечно, мы довольны результатом. Игра была тяжелой, нам пришлось потрудиться, чтобы добиться победы. Думаю, «Локомотив» сыграл очень хорошо, они действовали очень компактно», — приводит слова Нойера официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со ссылкой на DAZN.

Капитан клуба отметил, что при счете 1:0 у команды были моменты, однако сопернику удалось забить мяч и осложнить ситуацию мюнхенцам.

«В итоге мы рады тому, как мы отреагировали и добились победы», — добавил вратарь.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча между «Локомотивом» и «Баварией».