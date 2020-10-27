Малком и Азмун пропустят матч «Зенита» против «Боруссии»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что нападающие команды Сердар Азмун и Малком пропустят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Малком и Азмун не смогут нам помочь. Малком прилетел в Германию, чтобы пройти консультацию по своей травме. У Азмуна не коронавирус», — цитирует Семака Sport24.

Встреча между «Боруссией» и «Зенитом» пройдет 28 октября в Дортмунде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что Малком близок к возвращению в общую группу.