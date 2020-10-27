«Ростов» обратился в ЭСК РФС по поводу работы арбитра в матче РПЛ с «Химками»

Футбольный клуб «Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитра в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками», передает ТАСС.

По словам представителя службы коммуникаций РФС, «Ростов» просит дать оценку решению арбитра Василия Казарцева удалить полузащитника Романа Еременко во втором тайме.

Напомним, что «Химки» в гостях обыграли «Ростов» со счетом 2:0.

После 12-и туров РПЛ «Ростов» имеет в своем активе 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками идут на 14-м месте.

Ранее «Ростов» поддержал «Локомотив» перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией».