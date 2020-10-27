Американский боец MMA выложил фотографию Хабиба в ванной с пятью мужчинами

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис на странице в Twitter отреагировал на решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру.

«Наслаждайся выходом на пенсию», — написал Дэнис и выложил фотографию Нурмагомедова в ванной с пятью мужчинами.

Напомним, что российский боец одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий прием во втором раунде.

На счету Нурмагомедова 29 боев и 29 побед в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Нурмагомедова в Кремль.