Боец UFC Диас усомнился в рекорде Хабиба
Вадим Балканов
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас усомнился в рекорде действующего обладателя чемпионского пояса самого престижного промоушена Хабиба Нурмагомедова в легком весе. Об этом он написал в Twitter.
Американец считает, что 32-летний спортсмен уступил в одном поединке, намекая на свое противостояние в 2015 году, когда он нанес Нурмагомедову пощечину, но тот проигнорировал выходку и не стал отвечать.
Напомним, что после победы над Джастином Гэтжи Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры бойца.
Ранее сообщалось, что тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о страхе россиянина.
29 and 1— Nathan Diaz (@NateDiaz209) October 25, 2020