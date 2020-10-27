Боец UFC Диас усомнился в рекорде Хабиба

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас усомнился в рекорде действующего обладателя чемпионского пояса самого престижного промоушена Хабиба Нурмагомедова в легком весе. Об этом он написал в Twitter.

Американец считает, что 32-летний спортсмен уступил в одном поединке, намекая на свое противостояние в 2015 году, когда он нанес Нурмагомедову пощечину, но тот проигнорировал выходку и не стал отвечать.

Напомним, что после победы над Джастином Гэтжи Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры бойца.

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о страхе россиянина.