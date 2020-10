Кормье подтвердил точность взвешивания Хабиба перед боем с Гэтжи

Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Даниэль Кормье подтвердил точность взвешивания россиянина Хабиба Нурмагомедова перед боем с американцем Джастином Гэтжи за титул чемпиона организации в легком весе. Об этом сообщает ESPN.

«Когда он выходил из отеля, я видел его. Я видел, как он встал на весы, и результат на них был 155 фунтов. На медицинских весах он также весил 155 фунтов», — сказал Кормье.

Напомним, что после победы на турнире UFC 254 32-летний непобежденный боец заявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о страхе дагестанца.

"When he left the hotel, I saw him. I saw him get on the digital [scale] and he was 155. Got on the doctor's scale and he was 155 pounds."@dc_mma shoots down conspiracy theories about Khabib's weigh-in, while @arielhelwani offers to feed the trolls pic.twitter.com/b78TIzqVaV