Онопко предсказал скорое возвращение ЦСКА в Лигу чемпионов

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко предсказал скорое возвращение клуба в Лигу чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

По его словам, в нынешнем сезоне подопечные Виктора Гончаренко сделают все возможное, чтобы выйти в решающую стадию Лиги Европы.

«ЦСКА много лет подряд выступает в еврокубках. Конечно, хотелось бы чаще попадать в Лигу чемпионов, очень надеюсь, мы скоро туда вернемся.

Матчи на международной арене повышают престиж клуба и поднимают настроение болельщикам», — сказал Онопко.

Ранее сообщалось, что руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о работе арбитров в матче 12-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.