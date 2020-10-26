Руководитель «Арсенала» пристыдил арбитров за пенальти в матче с ЦСКА

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о работе арбитров в матче 12-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В добавленное к первому тайму время судья Игорь Панин после просмотра Системы видеопомощи арбитрам (VAR) указал на 11-метровую отметку после падения полузащитника армейцев Бактийора Зайнутдинова в штрафной гостей. Пенальти реализовал Федор Чалов.

Функционер отметил, что при разгромном поражении неуместно обсуждать судейство, однако 11-метровый был поставлен при счете 0:0.

«Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно что стыдно», — цитирует Аджоева «Чемпионат.com».

Функционер добавил, что арбитр не проверил спорные моменты в штрафной армейцев.

Ранее главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый выразил несогласие с решением арбитра назначить пенальти в ворота команды.