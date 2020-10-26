ЦСКА разгромил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На 45+4 минуте Федор Чалов реализовал 11-метровый удар. В начале второго тайма Никола Влашич в течение восьми минут оформил дубль. На 78-й минуте Лука Джорджевич сократил отставание гостей. На 86-й минуте Арнор Сигурдссон вновь увеличил разрыв в счете до трех мячей, а окончательный результат установил гол Ивана Облякова на 88-й минуте.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав петербургский «Зенит» (24). В следующем матче армейцы на выезде сыграют с волгоградским «Ротором».
«Арсенал» (12) располагается на 12-й строчке. В 13-м туре «канониры» в Казани встретятся с «Рубином».
Ранее ЦСКА и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 5:1
Голы: 1:0 — Чалов, 45+4 (пенальти); 2:0 — Влашич, 50; 3:0 — Влашич, 58; 3:1 — Джорджевич, 78; 4:1 — Сигурдссон, 86; 5:1 — Обляков, 88.