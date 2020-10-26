Мамаев вспомнил о сорвавшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в »Манчестер Юнайтед».

В 2012 году будучи игроком московского ЦСКА футболист получил предложение от английского клуба.

«Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда мне позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: «Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку», — сказал Мамаев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Футболист добавил, что проблемы с визой так и не получилось решить, поэтому трансфер сорвался.

Мамаев также прокомментировал слухи о том, что переход не состоялся из-за плохой характеристики от главного тренера сборной России Дика Адвоката.

«Возможно, оно так и есть. Я не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда», — сказал игрок.

Ранее Мамаев рассказал, как его изменила тюрьма.