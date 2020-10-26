Мозякин первым в истории КХЛ набрал 900 очков
Антон Борисов
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Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 900 очков.
В матче регулярного чемпионата против нижегородского «Торпедо» нападающий стал автором заброшенной шайбы и отметился результативной передачей. Теперь в активе 39-летнего хоккеиста 407 шайб и 494 результативные передачи в 799 матчах.
В КХЛ Мозякин также выступал за «Атлант». Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также олимпийским чемпионом Игр-2018 в Пхенчхане.
Ранее «Металлург» объявил о подписании нового контракта с Мозякиным.