ЦСКА и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура чемпионата России.

С первых минут на поле выйдет защитник армейцев Марио Фернандес, отбывший карантин после заражения коронавирусом.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев, Кучаев, Эджуке, Влашич, Чалов.

Стартовый состав «Арсенала»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Эванс Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.

Встреча между ЦСКА и «Арсеналом» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом».