«Зенит» ведет переговоры с бывшим тренером «Тоттенхэма» Почеттино
Антон Борисов
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Петербургский «Зенит» может назначить аргентинца Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды, сообщает «Чемпионат.com».
По информации издания, сине-бело-голубые готовы предложить специалисту €6,5 млн в год плюс бонусы. Отмечается, что «Зенит» не планирует приглашать российского тренера.
Действующим наставником «Зенита» является Сергей Семак, возглавивший клуб в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые дважды становились чемпионами России, а также завоевали Кубок страны.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» (24 очка) занимает второе место в турнирной таблице после 12 туров.
Последним местом работы Почеттино был лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
Ранее Семак оценил дальнейшие перспективы выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.