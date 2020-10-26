«Зенит» ведет переговоры с бывшим тренером «Тоттенхэма» Почеттино

Петербургский «Зенит» может назначить аргентинца Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, сине-бело-голубые готовы предложить специалисту €6,5 млн в год плюс бонусы. Отмечается, что «Зенит» не планирует приглашать российского тренера.

Действующим наставником «Зенита» является Сергей Семак, возглавивший клуб в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые дважды становились чемпионами России, а также завоевали Кубок страны.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» (24 очка) занимает второе место в турнирной таблице после 12 туров.

Последним местом работы Почеттино был лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее Семак оценил дальнейшие перспективы выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.