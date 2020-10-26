В Монголии потребовали извинений от пилота «Формулы-1»

Организация Mongol Identity выступила с критикой в адрес нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Во время практики Гран-при Португалии спортсмен столкнулся с канадским гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом и обозвал своего соперника «монголом», придав этому оскорбительный окрас.

«Мы хотим выразить наше отвращение и возмущение тем фактом, что слово «монгол» употребляется в оскорбительной речи. Мы были шокированы и разочарованы узнав, что «Формула-1», как руководящий орган, жестко не выступила против и не осудила такое поведение», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Также в Mongol Identity потребовали от Ферстаппена извинений.

Ранее «Мерседес» покрасил болиды в черный в знак борьбы с расизмом.