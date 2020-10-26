Для возведения спортобъектов на арендованной московской земле ввели упрощенную схему

С начала октября 2020 года заработал новый механизм размещения в столице некапитальных объектов спортивного назначения, и теперь инвесторы, уже арендующие у города землю для эксплуатации существующих нежилых строений, могут создавать на этих участках спортивную инфраструктуру, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Данная мера позволит увеличить количество доступных для населения объектов спорта и повысит инвестиционную привлекательность городских земельных участков», – рассказал вице-мэр.

По его словам, ранее, некапитальные спортивные объекты возводились исключительно на общих основаниях на не арендованных до этого участках: через конкурсные процедуры и соответствующие договоры.

«На земельном участке с видом разрешенного использования «спорт», площадь некапитального спортсооружения должна занимать не более 70% арендованной территории, свободной от застройки, а на земельных участках с другими видами разрешенного использования не более 25%, однако «спорт» должен быть в качестве вспомогательного вида разрешенного использования, — - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. — Также объект не может иметь фундамента, а его заглубление не должно превышать 0,5 м. Ограничен и выбор материалов для конструкции: стекло, алюминий, металл, дерево».

Инвестор, который намерен установить на арендованной у города земле некапитальный спортивный объект, должен обратиться в Департамент городского имущества. После этого проект сооружения проходит предварительное согласование в Москомспорте. Затем вопрос рассматривается на специальной межведомственной комиссии, а при ее положительном решении в действующий договор аренды вносятся соответствующие коррективы.