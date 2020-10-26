Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об отношениях с другими спортсменками национальной команды, сообщает ТАСС.

По словам фигуристки, она пересеклась с Александрой Трусовой и Аленой Косторной на открытых прокатах Кубка России. Щербакова отметила, что они спокойно общались и у них остались хорошие человеческие отношения.

«В прошлом году мы на все соревнования ездили вместе, и какая-то своя атмосфера сложилась», — сказала она.

Напомним, что Трусова и Косторная в прошлом тренировались вместе с Щербаковой у тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, что 25-го октября Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи. Фигуристка является двукратной чемпионкой России.

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