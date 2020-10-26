Американская фигуристка рассказала о вдохновляющих ее российских спортсменках

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о вдохновляющих ее российских спортсменках, передает Sport24.

Фигуристка сообщила, что планирует выучить тройной аксель и четверные прыжки. По словам Белл, российская фигуристка Елизавета Туктамышева является примером для нее.

«Безумно уважаю Елизавету. Хочу показать — карьера фигуристки не заканчивается в 18 лет», — сказала она она.

Американка также добавила, что хотела бы также потренироваться с россиянкой Евгенией Медведевой.

Напомним, что 25-го октября октября Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.

Мэрайя Белл — победителем командного чемпионата мира в составе сборной Америки.

Ранее Туктамышева опубликовала фотографию в постели и попрощалась с Сочи.