Американская фигуристка рассказала о вдохновляющих ее российских спортсменках
Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о вдохновляющих ее российских спортсменках, передает Sport24.
Фигуристка сообщила, что планирует выучить тройной аксель и четверные прыжки. По словам Белл, российская фигуристка Елизавета Туктамышева является примером для нее.
«Безумно уважаю Елизавету. Хочу показать — карьера фигуристки не заканчивается в 18 лет», — сказала она она.
Американка также добавила, что хотела бы также потренироваться с россиянкой Евгенией Медведевой.
Напомним, что 25-го октября октября Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.
Мэрайя Белл — победителем командного чемпионата мира в составе сборной Америки.
Ранее Туктамышева опубликовала фотографию в постели и попрощалась с Сочи.